شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى يطلب حكاما دوليين لمباريات الفريق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور باختيار حكام دوليين لإدارة مباريات فريق الاتحاد فى بطولة الدورى المصرى .

وأوضح مصيلحى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة " on sport " أنه توجد أخطاء واضحة للحكام ولا بد من مراعاة مسئولى الأندية بسبب ضغط الجمهور الذى يريد فريقه بالمراكز المتقدمة فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

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وأرسلت إدارة الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة وادى دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوى والذى لم يكن موفقاً على الإطلاق وفقا لخطاب زعيم الثغر، واتخذ العديد من القرارات التى أضرت بالفريق.

وأبرز القرارات التى اعترض عليها زعيم الثغر عدم احتساب الحكم ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادى وادى دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب سيسيه بداعى التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف.

وأشار محمد مصيلحى رئيس النادى إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام مُعبراً عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بشكل كبير فى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وفقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانت فى المتناول.