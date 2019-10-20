شكرا لقرائتكم خبر عن ​"زيزو" يكشف حجم إصابته بعد الفوز على المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك عن إصابته في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري التي أقيمت على ملعب السلام.

وأكد اللاعب أن إصابته عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسيخضع غدا لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفاز الفريق الأبيض على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجلهما فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم الدورى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب السلام.