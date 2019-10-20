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سوبر كورة يكشف مصير انذارات ساسى بعد الطرد أمام المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، موقف إنذارات فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد طرده في لقاء المقاولون اليوم بالجولة الخامسة للدوري.

وانتهت مباراة  الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1،  فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، حيث تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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