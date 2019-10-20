سوبر كورة يكشف مصير انذارات ساسى بعد الطرد أمام المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، موقف إنذارات فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد طرده في لقاء المقاولون اليوم بالجولة الخامسة للدوري.
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