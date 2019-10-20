تصريحات السبت| مرتضى يرفض خوض السوبر الأفريقي بقطر..وميتشو يعلق على تصرف بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 19 أكتوبر 2019.

أمير مرتضى منصور: هناك ظاهرة "استفزازية" تواجه الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الزمالك، أن فريقه واجه منافسين أقوياء هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة استفزازية واجهت اللاعبين خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري: إيهاب جلال الأفضل في مصر.. ولم يتأثر بعدم تولية مهمة المنتخب

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري، أنه الهزيمة في مباراة الفريق البورسعيدي الأخيرة ليس لها علاقة ببقاء أو رحيل المدرب إيهاب جلال، لافتا أن إدارة ناديه تتمسك ببقاء المدرب الحالي.

البدري: ندرس ضم لاعبي الأولمبي أثناء أمم أفريقيا

فتح حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، الباب لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة.

ميتشو: تعرضنا لكارثة بدنية.. وهذا رأيي في تصرف بنشرقي

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صرح ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك بأن الفريق عانى من كارثة على المستوى البدني، قائلًا أن بعض المنافسين يحاولون إخراج الفريق عن تركيزه عندما يعجزون عن مواجهتهم على مستوى الأداء.

"بعد إصابته الخطيرة".. الخليج 365 يكشف تفاصيل رسالة الخطيب لعلاج "جيلبرتو" الإعلاميين

أثبتت الأشعة التي خضع لها نجم الإعلاميين أحمد كمال الشهير بـ "جيلبرتو" تعرضه لإصابة مفجعة بقطع فى الرباطين الصليبي الأمامي والخلفي وقطع بالرباط الداخلي وغضروف الركبة تعرض لها خلال مواجهة الأهلي ودياً الأثنين الماضي.

حازم إمام يكشف عن أمنيته المستقبلية

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه يتمنى خوض تجربة التدريب بعدما عمل في المجال الإداري لفترة طويلة.

فرج عامر: نحترم اتحاد الكرة.. ونحاول تفادي أخطاء الدوري السابق

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناديه ومجلس إدارته والجهاز الفني لفريقه يكنون كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

مرتضى منصور يعلن رفض خوض السوبر الأفريقي بقطر

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفضه خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر، قائلًا إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".