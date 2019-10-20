النشرة الرياضية..الزمالك يزيح الأهلي من الصدارة مؤقتًا..والسيتي يواصل ملاحقة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السيت 19 أكتوبر.

أول هزيمة هذا الموسم.. ريال مدريد يترك برشلونة في صدارة الليجا

حقق ريال مايوركا الفوز على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيبيروستار" مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

الزمالك يفقد جهود ساسي أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض عن مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

السيتي يواصل ملاحقة ليفربول بثنائية في كريستال بالاس

استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه كريستال بالاس 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

البدري يحضر مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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حرص حسام البدري، المدير الفني لفريق المنتخب المصري، على حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

كرة يد.. مجموعة سهلة لمصر في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها عام 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الصيف القادم.

الزمالك يزيح الأهلي من الصدارة مؤقتًا بفوز صعب على المقاولون

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

برشلونة يُسقط إيبار بثلاثية وينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

قاد الفرنسي أنطوان جريزمان والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز برشلونة السبت للفوز على إيبار بثلاثية نظيفة وانتزاع صدارة الدوري الإسباني من الغريم ريال مدريد مؤقتا.

إيقاف مباريات الدوري التشيلي بسبب الاحتجاجات

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم فجر السبت تعليق المباريات التي كان من المقرر إقامتها في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة سانتياجو، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بسبب أحداث شغب.