أهداف السبت..ثنائية الزمالك أمام المقاولون.. وبرشلونة يتخطى إيبار بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 19 أكتوبر 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الدوري الإسباني أهداف برشلونة وإيبار Advertisements هدف مباراة ريال مايوركا وريال مدريد الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا الدوري المصري أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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