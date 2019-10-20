أمير مرتضى منصور: هناك ظاهرة "استفزازية" تواجه الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الزمالك، أن فريقه واجه منافسين أقوياء هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة استفزازية واجهت اللاعبين خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب السلام مساء اليوم السبت، ليزيح الفريق الأبيض منافسه الأهلي حامل اللقب من صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا بعد حصد 10 نقاط من أربع مباريات.

وقال أمير مرتضى في تصريحات هاتفية لـ"الحدث اليوم": "احتجنا للفوز حتى نعود للمنافسة، واجهنا فرقا قوية هذا الموسم، المقاصة والاتحاد السكندري مع بيراميدز أكثر الفرق التي دعمت فرقهم بشكل جيد لتمتعهم بميزانية قوية".

وأضاف: "كان الفوز هاما بالنسبة لنا، خاصةً أن الزمالك عندما يخسر يتلقى العديد من الانتقادات، لكن العكس يزعجنا أيضا، لأنه عند تحقيق الفوز يتم تضخيم الأمر في الفرحة وتعتقد الجماهير أننا سنفوز في أي مباراة".

Advertisements

وشهدت المباراة إشهار الحكم محمود البنا للعديد من البطاقات الصفراء، بجانب طرد فرجاني ساسي لاعب الزمالك وسيف الدين الجزيري من المقاولون، قبل حدوث مشادة بين لاعبي الفريقين أثناء التوجه لغرف خلع الملابس.

وتابع مرتضى: "هناك ظاهرة خلال الأربع مباريات الماضية، أن المنافس يحاول دائما استفزاز لاعبي الزمالك، وكل هذه العصبية والاستفزازات تأتي من جانب اللاعبين السابقين في الزمالك على وجه الخصوص من أجل إثبات نفسهم".

وأتم قائلا: "من الطبيعي أن يلعبوا بشرف لكن من غير الطبيعي أن يتعمدوا الإيذاء واستفزازنا، لكنهم كانوا يريدون الظهور جيدًا تحت أنظار حسام البدري (المدير الفني لمنتخب مصر) الذي حرص على حضور اللقاء من الملعب".