المصري: إيهاب جلال الأفضل في مصر.. ولم يتأثر بعدم تولية مهمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري، أنه الهزيمة في مباراة الفريق البورسعيدي الأخيرة ليس لها علاقة ببقاء أو رحيل المدرب إيهاب جلال، لافتا أن إدارة ناديه تتمسك ببقاء المدرب الحالي.
وأضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن إدارة نادي المصري لا تتعامل بالقطعة ولا يوجد لديها نية للإطاحة بالمدرب إيهاب جلال.
وأوضح، أن الدليل على حفاظ إدارة النادي على استقرار الفريق هو بقاء المدرب السابق حسام حسن لأكثر من 3 مواسم كمدرب للفريق البورسعيدي.
وأشار إلى أن المدرب الحالي لفريق المصري البورسعيدي هو الأفضل حاليا في مصر، وتواجده يمثل قوة للفريق.
وأتم تصريحاته:" عدم تولى إيهاب جلال مهمة تدريب منتخب مصر لم يؤثر عليه، لأنه عرض مطالبه بشكل واضح للجميع ولم يتم الموافقة عليها وبناء عليه لم يتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة".
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