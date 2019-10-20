البدري: ندرس ضم لاعبي الأولمبي أثناء أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فتح حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، الباب لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة.

وأضاف البدري في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"نتابع العديد من اللاعبين خاصة أننا نعاني في بعض المراكز".

وتابع البدري تصريحاته :"سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين".

وواصل :"سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية وتحديدًا في 8 نوفمبر".

وأكمل :"بالفعل خاطبنا منتخب جيبوتي وليبيريا، لكن الصعوبة الأكبر إذا لم نخض مباراة ودية قبل مباراة كينيا".

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ووضح البدري خلال تصريحاته :"ندرس ضم عناصر من المنتخب الأوليمبي في حال فوزهم في المباراة الأولى والثانية في دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا".

ونوّه :"ندرس لوائح كاف أولاً في حال ضم لاعبي من المنتخب الأوليمبي خلال البطولة الأفريقية".

ويستعد المنتخب المصري الأوليمبي لخوض كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بمصر من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من الكاميرون وغانا وأخيرًا مالي حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض أول مباراة رسمية مع مدربه الجديد حسام البدري من خلال مواجهة منتخب كينيا في 11 من الشهر المقبل بتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.