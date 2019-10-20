أول هزيمة هذا الموسم.. ريال مدريد يترك برشلونة في صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ريال مايوركا الفوز على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيبيروستار" مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في الفوز إلى الإيفواري لاجو جونيور صاحب الهدف الوحيد خلال المباراة بالدقيقة السابعة.

وارتقى ريال مايوركا من المركز الثالث من القاع إلى المركز الـ14 في جدول الترتيب، رافعا رصيده إلى 10 نقاط بتحقيق الانتصار الثالث له في المسابقة.

لكن على الجانب الآخر، تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بالليجا هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني، ويبقى برشلونة في الصدارة بـ19 نقطة عقب فوزه على إيبار (3-0).

واضطر ريال مدريد لاستكمال الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة بعشر لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن أودريازولا.

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ملخص المباراة:

فاجأ ريال مايوركا ضيفه بإحراز هدف افتتاح التسجيل مبكرا، إذ حصل الإيفواري لاجو جونيور على الكرة من أليكس فيباس في الجبهة اليسرى، ليتوغل داخل منطقة الجزاء متجاوزا الظهير الأيمن أودريازولا ليسدد الكرة قويا في أقصى الزاوية اليسرى للحارس كورتوا بالدقيقة السابعة من المباراة.

كان ريال مدريد قريبا من تعديل النتيجة بعدما أرسل إيسكو كرة متقنة إلى كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة المهاجم الفرنسي ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ41، لم ينجح كاسيميرو في تحويل عرضية خاميس رودريجيز إلى شباك ريال مايوركا، حيث مرت تسديدة البرازيلي بجوار القائم الأيمن للمرمى.

مرت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين، وسط سيطرة من لاعبي الريال على الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يشارك النجم الياباني كوبو بدلا من أليكس فيباس مع مايوركا، وفريدريكو فالفيردي ورودريجو بدلا من يوفيتش وإيسكو مع الريال.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الريال عن هدف تعديل النتيجة، اضطر الفريق الملكي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما قام الحكم بطرد الظهير الأيمن أودريازولا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، أودريازولا، ميليتاو، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، إيسكو، خاميس، فينيسيوس، يوفيتش، كريم بنزيما.