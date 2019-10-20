أحمد شوبير: ركنية الزمالك المتسببة في الهدف الأول أمام المقاولون غير صحيحة



أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الضربة الركنية للزمالك المتسببة في الهدف الأول للأبيض والذي أحرزه التونسي فرجاني ساسي أمام المقاولون، غير صحيحة.

وانتقد «شوبير» خلال برنامج ملعب أون على شاشة

on sport، تعليق الأخطاء على الحكم، إلا أن خطأ المدافعين في التمركز ومراقبة فرجاني ساسي وتوقيت خروج محمود أبو السعود من مرماه والتعامل مع الكرة هو الأبرز والأهم في التعامل مع اللعبة وليس احتساب الكرة ضربة ركنية، رافضا إشعال الفتيل ضد قرارات التحكيم.

وفاز الزمالك على المقاولون بهدفين لهدف في لقاء الجولة الخامسة والذي جمعهما بإستاد السلام مساء أمس.

