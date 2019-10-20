فرجاني ساسي.. رجل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

اختار الحساب الرسمى لنادي الزمالك اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي كأفضل لاعب في مباراة المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز على المقاولون أمس في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. وسجل ساسي هدف

الزمالك الأول برأسية قوية سكنت شباك حارس المقاولون.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة ساسي وتم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء.