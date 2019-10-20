يوفنتوس يحلق في صدارة الدوري الإيطالي

ابتعد يوفنتوس بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق 4 نقاط، بعد فوزه 2-1 على ضيفه بولونيا. وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لصاحب الأرض في الشوط الأول، لكن دانيلو أدرك التعادل لبولونيا بعد ذلك بقليل. الأول، لكن دانيلو أدرك التعادل لبولونيا بعد ذلك بقليل. واستفاد ميرالم بيانيتش من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز ليوفنتوس، ويواصل فريق المدرب ماوريتسيو ساري حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة. ليوفنتوس، ويواصل فريق المدرب ماوريتسيو ساري حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة. ويملك حامل اللقب 22 نقطة، لكن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، لو انتصر في ساسولو، الأحد.

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