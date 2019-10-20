عماد النحاس : اتحاد الكرة استسهل ولعبنا مباراة الزمالك في أجواء صعبة

حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب على تهنئة الزمالك بالفوز اليوم مؤكدًا أن فريقه خاض المباراة في ظروف صعبة خاصة أنني فوجئت قبل المباراة ب٤٨ ساعة بتبديلها مع لقاء أسوان الذي كان لها استعداد مختلف عن الزمالك و كان من المفترض إقامتها عصرًا لكن اتحاد

الكرة استسهل .

وقال النحاس في تصريحات عقب اللقاء ، بدأنا بالتهديف ومن وحي خيال الحكم تم احتساب ركنيه للزمالك سجل منها التعادل فقط، والحكم كان شايف اللون الأصفر بس في المباراة وأنذر العديد من لاعبينا وتجاهل لاعبو

الزمالك ، ولكن في النهاية خسرنا من فريق كبير .

وتابع: "النهاردة في لاعبين شاركت من أول المباراة مثل محمد مجلي ومحمد سالم أول مباراة يشاركون بها، والزمالك استغل خبراته في الفوز وكان لدينا فرصة في نهاية المباراة ولكن تم إهدارها".

وأتم : "عبدالله ياسين القادم من رحلة احتراف هو لاعب ملتزم وجيد ومازال لم يعتاد علي الأجواء وسيكون إضافة كبيرة الفترة القادمة.