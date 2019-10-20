شاهد.. ريال مدريد يخسر أمام مايوركا بالدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد أمام مستضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإسباني. سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب لاجو جونيور في الدقيقة السابعة مع بداية المباراة. لاجو جونيور في الدقيقة السابعة مع بداية المباراة. وشهدت المباراة طرد مدافع ريال مدريد الفارو أودريوزولا في الدقيقة 74 ليكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب الملكي المباراة بعشرة لاعبين.بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن متصدر المسابقة غريمه التقليدي برشلونة ، فيما يصعد ريال مايوركا إلى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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