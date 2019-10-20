الزمالك راحة من التدريبات غدًا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد وذلك بعد خوض لقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز مساء اليوم والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف. لقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز مساء اليوم والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الاتنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.



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