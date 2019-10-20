ميتشو : مباراة المقاولون كانت صعبة والمهم هو الفوز في هذه المرحلة

أكد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب كانت صعبة للغاية خاصة وأن الزمالك لم يحقق الفوز على المقاولون آخر ثلاث مباريات سوى مرة واحدة ولكن المهم هو الفوز في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الفريق.

وأوضح ميتشو أنه لم يتفاجئ في الملعب من المقاولون وهم يعتمدون علي الدفاع ثم التحول الهجومي، مؤكدًا أن فريقه لم يفقد تركيزه وسجلنا التعادل

ثم التقدم، وفي الشوط التاني كان لدينا فرص وركزنا علي الاستحواذ الدفاعي وإبعاد المنافس عن مرمانا ونجحنا في ذلك أرهقنا المنافس بشكل كبير .

وكشف ميتشو أن الفوز بلقاء مهم أمام فريق كبير في الدوري مثل المقاولون بمثابة عامل تحفيزي في الفترة المقبلة قبل لقاء جينراسيون فوت، مؤكدًا أنه سيعمل علي علاج الأخطاء

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قبل اللقاء الأفريقي من أجل الفوز.

وتابع أن أبرز المشاكل هو كثرة فقدان الكرة ولابد من علاجها واللاعبين حاربوا وقدموا أكثر ما عندهم للفوز وأشكرهم .

ولفت إلى أن قيام لاعبو الزمالك بالتسديد والتسجيل لمباراتين عن طريق زيزو أمر جيد أن يلاحظه الجميع ونتاج شغل مدرب الأحمال الذي يقدم شغلًا جيدًا منذ تعيينه في فترة التوقف.

وأتم: "أسلوب اللعب بتاعنا أننا نهاجم بتنوع ومنها التسديد وعشان نسدد لازم نبقي واقفين علي قدمنا بدنيًّا خصوصًا أننا دخلنا المنافسة بكل الفريق في فترة الإعداد قبل بداية الموسم" .