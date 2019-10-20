شاهد.. يوفنتوس يتخطى بولونيا ويواصل تصدره للدوري الإيطالي

واصل فريق يوفنتوس حفاظه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن تغلب على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب آليانزستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من ترتيب الكالتشو الإيطالي.
سجل ثنائية يوفنتوس نجميه كرستيانو رونالدو وميراليم بيانيتش في الدقيقتين 19، 54، فيما سجللارانجييرا هدف بولونيا في الدقيقة 26.
بهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان الذي يتبقى له مباراة بنفس الجولة، فيما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
شاهد أهداف المباراة:
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