نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي 2019

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية ما ستسفر عنه مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في إطار الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2019، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، عصر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت القاهرة.
يدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط فقط.
ويستهدف المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” الفوز على ملعب أولد ترافورد بهدف الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين ملاحقه الرئيسي على القمة “مانشستر سيتي” صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة.
لكن مواجهة مانشستر يونايتد على ملعبه وبين جمهور لن تكون بالمهمة السهلة، حتى لو كان فريق الشياطين الحمر يَمر بظروف صعبة، فمن الصعب التكهن دائمًا بنتيجة مباراة كلاسيكو إنجلترا بهذه البساطة.
وسيتوجب على لاعبي مانشستر يونايتد تقديم مجهودًا مضاعفًا بسبب غياب دي خيا وبول بوجبا للإصابة، لتحقيق نتيجة إيجابية ينقذوا بها مدربهم “أولي جونار سولشاير” من إقالة محتملة قبل انتهاء النصف الأول من الموسم الحالي.
في الجدول التالي نستعرض معكم آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول:
|
الموسم + الجولة
|
النتيجة
|
الملعب
|
2015–2014 (الجولة 16)
|
مانشستر يونايتد 3-0 ليفربول
|
أولد ترافورد
|
2015–2014 (الجولة 30)
|
ليفربول 1-2 مانشستر يونايتد
|
آنفيلد روود
|
2016–2015 (الجولة 5)
|
مانشستر يونايتد 3-1 ليفربول
|
أولد ترافورد
|
2016–2015 (الجولة 22)
|
ليفربول 0-1 مانشستر يونايتد
|
آنفيلد روود
|
2017–2016 (الجولة 8)
|
ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد
|
آنفيلد روود
|
2017–2016 (الجولة 21)
|
مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول
|
أولد ترافورد
|
2018–2017 (الجولة 8)
|
ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد
|
آنفيلد روود
|
2018–2017 (الجولة 30)
|
مانشستر يونايتد 2-1 ليفربول
|
أولد ترافورد
|
2019–2018 (الجولة 17)
|
ليفربول 3-1 مانشستر يونايتد
|
آنفيلد روود
|
2019–2018 (الجولة 27)
|
مانشستر يونايتد 0-0 ليفربول
|
أولد ترافورد
|
2020–2019 (الجولة 9)
|
مانشستر يونايتد ؟ ليفربول
|
أولد ترافورد
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