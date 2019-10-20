رياضة | كورتوا: افتقدنا لبعض الأشياء أمام مايوركا وجاهزون لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: افتقدنا لبعض الأشياء أمام مايوركا وجاهزون لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني على هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي مايوركا ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات كورتوا عن مباراة مايوركا

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "الفريق جاهز لما هو في دوري الابطال ؟ نعم ، بطبيعة الحال هذا الفريق سيصارع وسيكافح حتى النهاية ، اليوم حاولنا ان نفوز لكننا افتقدنا للفعاليه واللمسه الاخيره وكان لدينا فرص للتهديف".

وأضاف: "‏الغيابات ؟ اظن اننا وصلنا من المنتخبات الوطنيه والآن علينا أن نتعافى من جديد وأن نفكر في مباراة إسطنبول ونحقق الفوز".

وواصل: "‏لا أعتقد أننا انشغلنا بمسئلة تأجيل الكلاسيكو ، ربما نفكر في هذه المباراه ولكن الأن لدينا مباراه في اسطانبول وعلينا ان نفوز في هذه المباراه".

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وأكمل: "‏حاولنا ان نعود في المباراه أيضًا بعد ذلك وكان لدينا الفرص لكننا ربما افتقدنا للمسه الأخيره من أجل تحويل تلك الفرص إلى أهداف".

وتابع: "أظن أننا كنا ننتظر دخول مايوركا المباراه بهذه الطريقه والمدرب قال لنا بأنهم سيدخلون المباراه بكثافه كبيره وكان علينا أن نركز في ذلك في البدايه لكننا واجهنا بعض الصعوبات في اول 20 دقيقه وسجلوا هدفًا مبكرًا ايضًا وحاولت التصدي لهذا الهدف".

تعليق كورتوا على طرد اودريوزولا

وعلق كورتوا على طرد اودريوزولا قائلا: "‏طرد اودريوزولا ؟ أعتقد أن البطاقه الثانية كانت مستحقة ، كنا نريد الفوز واللعب بعشرة لاعبين عقد الأمور أكثر".

نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.