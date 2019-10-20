رياضة | مارسيلو يشرح سبب هزيمة ريال مدريد على يد مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يشرح سبب هزيمة ريال مدريد على يد مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "‏إذا فزنا في ثلاث أو أربع مباريات فسيكون الأمر سهلاً وسنصل إلى المباريات بشكل أفضل، عندما تخسر مباراة واحدة يجب أن تقدم المزيد في المرة القادمة. كان يجب أن نفوز اليوم".

وتابع: "نحن دائمًا قلقون حتى عندما نفوز، يجب أن تكون قلقًا وحذر من كل شيء فالدوري الإسباني تغيير كثيرا أيضا وأصبح أكثر صعوبة".

وأضاف: "‏لا أحب الحديث عن الحكام لكن كان علينا تسجيل هدف وهذا كل شيء، لقد حاولنا أن نفعل كل شيء ممكن، لقد سجلوا الهدف في وقت مبكر وهذا ما كلفنا المباراة لكنه ليس عذرًا".

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سبب هزيمة ريال مدريد

وأنهى مارسيلو حديثه قائلا: "ريال مدريد كونه فريق يهاجم كثيرً فمن الواضح أن الخط الخلفي يعاني وهذا طبيعي، يجب أن نكون أكثر يقظة للدفاع وللاعبين خلفنا، إذا كان الفريق هجومياً للغاية فسوف نعاني وهذا يحدث في معظم الفرق الهجومية".

نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.