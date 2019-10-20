رياضة | مصطفى فتحي يستقر على رقم قميصه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يستقر على رقم قميصه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء قرار مصطفى فتحي بعد رحيل أيمن حفني إلى مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار يوسف أوباما بالابتعاد عن القميص رقم ١٤.

وظهر مصطفى فتحي في قائمة مباراة الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتواجد فتحي على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، حيث خضع اللاعب لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل العودة مرة آخرى للمستطيل الأخضر. وسجل أهداف الزمالك التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الخامسة عشر ، وأضاف الهدف الثاني احمد سيد زيزو في الدقيقة الرابعة والثلاثين، بينما احرز هدف المقاولون العرب الوحيد اللاعب محمد سالم الثانية عشر من عمر المباراة. Advertisements وبهذه النتيجة يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، برصيد ١٠ نقاط، بعد الفوز في ثلاثة مواجهات والتعادل في لقاء وحيد. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم ٢٤ أكتوبر الجاري، على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لقاء الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة بسبب تغيير موعد وملعب المواجهة. وفي حالة عبور الزمالك لنظيره جينيراسون فوت السنغالي، سيخوض الفارس الابيض مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

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