رياضة | صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان على موهبة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان على موهبة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في صراع جديد خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع موهبة الدوري الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب موقع Le sport 10، إن باريس سان جيرمان يتنافس مع فريق برشلونة على ضم كاي هافرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني وصاحب العشرين عام.

Advertisements

وبدأ فريق برشلونة في التفاوض مع مسئولي الفريق الألماني خلال الفترة الماضية قبل أن يدخل باريس سان جيرمان في الصفقة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع مسئولو فريق باريس سان جيرمان المباراة الودية الماضية بين منتخب المانيا والارجنتين من أجل مشاهدة اللاعب الشاب الألماني على أرضية الملعب للوقوف بشكل نهائي على ضم اللاعب وبدأ التفاوض مع بايرن ليفركوزن.

وتصل القيمة المالية لكاي هافرتز إلى 100 مليون يورو، حيث سينتهي عقده مع بايرن ليفركوزن في صيف موسم 2021.