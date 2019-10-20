رياضة | مفاجأة.. زيزو يكشف سر هدف فوز الزمالك أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيزو يكشف سر هدف فوز الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر هدف فوز القلعة البيضاء أمام المقاولون العرب، في المباراة، ضمن إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي أنتهت لصالح الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "السلام".

تصريحات "زيزو" بعد نهاية مباراة الزمالك

وقال "زيزو" في تصريحاته التلفزيونية على قناة "أون سبورت"، عقب نهاية المباراة: "أحاول زيادة فاعليتي اهجومية على المرمى في الفترة الأخيرة، لذلك أقوم بالتدرب نصف ساعة على التسديد بعد نهاية المران اليومي للفريق".

وأضاف: "مباراة المقاولون العرب صعبة، لأنهم فرق جيد ويمتلك العديد من العناصر المميز، ولكنهم قاموا بمفاجئتنا بالهدف المبكر، ولكننا تمكنا من إستعادة التوازن سريعًا والسيطرة على أرجاء المباراة".

أهداف مباراة الزمالك ضد المقاولون

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أهداف المباراة مبكرًا عن طريق محمد سالم في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة، قبل أن يدرك الدولي التونسي فرجاني ساسي هدف التعادل سريعًا للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة عشر من زمن اللقاء.

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واختتم أحمد سيد زيزو أهداف المباراة بإضافة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وكان الفارس الأبيض قد تعرض لتعادل إيجابي مفاجئ أمام إف سي مصر، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين في طريق صراعه على بطولة الدوري للموسم الحالي.

ويترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة على أبناء الفارس الأبيض.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري بعد نهاية المباراة

تمكن الزمالك من خطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في أربعة مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الرابع، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.