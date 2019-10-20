رياضة | أول تعليق من زيدان على هزيمة ريال مدريد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان على هزيمة ريال مدريد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال زيدان في تصريحات صحيفة عقب مباراة اليوم: "اليوم إفتقرنا لكل شئ، بدأنا المباراة بطريقة معقده جدا لذلك تعرضنا للهزيمة". وتابع زيدان: "إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية، ويجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد". وأضاف: "أنا لا أحب كلمة إرتباك لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر، من الصعب علينا الدخول في المباراة هذا يكلفنا الكثير واليوم تم ملاحظة هذا الأمر، لقد سيطرنا قليلاً لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل". Advertisements وأكمل: "يمكن للجميع إبداء رأيهم في التشكيلة، لكن هذا هو القرار الذي اتخذته، يجب علينا تحليل الأمر، لست سعيدًا بما حدث". زيدان يعلق على إصابات الفريق وأنهى زيدان تصريحاته بالحديث عن إصابات الفريق قائلا: "الإصابات ليست عذر لدينا لاعبون آخرون يتمتعون بموهبة جيدة ولدينا الفرصة لإظهار أن لديهم المستوى ليكونوا هنا لا يمكننا تغيير أي شيء." نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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