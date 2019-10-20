رياضة | رئيس الاتحاد السكندري:الفريق تعرض لظُلم فاجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السكندري:الفريق تعرض لظُلم فاجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي ، علي أداء لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري.

ويتواجد الاتحاد بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط.

وأعلن مصيلحي خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "انا مظلوم ظُلم فاجر، وليس لدي أي خلاف مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، ولكن هناك مباريات مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد لابد أن تدار بحكام دوليين".

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وواصل رئيس الإتحاد السكندري: "أرجوا أن يتم إسناد مباريات الاتحاد لحكام دوليين احترامًا وتقديرًا لاسم النادي الكبير".

وأوضح مصيلحي : "تقدمت باحتجاج رسمي وأعلم أن مصيره (الدرج) وأعلم أن في أي مكان في العالم لن تعاد المباريات".

يذكر أن الاتحاد قد تعادل مع وادي دجلة 1-1 في المباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء هدف وعدم احتساب ركلة جزاء مشكوك بها.

وأنهي مصيلحي تصريحاته: "هذا الموسم هناك بوادر أننا نُشكل فريق جيد ومحترم، ومعنا جهاز فني محترم وشكلنا مختلف، ولدينا طموح كبير، ولو كنا فزنا بمباراة أمس أمام وادي دجلة كنا سنتصدر الدوري، وكنت أتحدث مع طلعت يوسف المدير الفني ويظهر عليه الحزن الشديد".