رياضة | البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خوض وجية جديدة للفراعنة قبل خوض المباريات الرسمية المقررة في نوفمبر المقبل من أجل إعداد اللاعبين بشكل قوي قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر انه طلب مواجهة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، لتجربة عدد كبير من اللاعبين المحليين، قبل خوض معسكر نوفمبر والذي سيخوض فيه المنتخب تحت قيادة البدري مباراتان رسميتين أمام كل من كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وأيضاً مواجهة جزر القمر خارج مصر يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021.