شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الفيصلي أمام الحزم اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يواجه فريق الفيصلي نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية.
موعد والقناة الناقلة للمباراة
ومن المقرر أن تقام مباراة الفيصلي والحزم اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.
ترتيب الفريقين في الدوري السعودي
ويحتل الفيصلي المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث إنتصارات وتعادلين، بينما يحتل الحزم المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث إنتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.
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