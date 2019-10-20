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موعد مباراة أبها أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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يواجه فريق أبها نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة دوري كأس الأمير ، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد مدينة سلطان بن عبدالعزيز .

موعد والقناة الناقلة للمباراة

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ومن المقرر أن تقام مباراة أبها والفيحاء اليوم في تمام الساعة الـ 06:25 بتوقيت ، الـ 05:25، بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل أبها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، جمعهم من إنتصارين وتعادل وحيد وثلاث هزائم، بينما يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من إنتصار واحد وتعادلين وثلاث هزائم.

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