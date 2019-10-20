شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أبها أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يواجه فريق أبها نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد مدينة سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

موعد والقناة الناقلة للمباراة

Advertisements

ومن المقرر أن تقام مباراة أبها والفيحاء اليوم في تمام الساعة الـ 06:25 بتوقيت السعودية، الـ 05:25، بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل أبها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، جمعهم من إنتصارين وتعادل وحيد وثلاث هزائم، بينما يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من إنتصار واحد وتعادلين وثلاث هزائم.