الامارات | 5 ملايين درهم جوائز بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين درهم جوائز بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين، أن البطولة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للتسجيل والمشاركة في البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بين 26 و27 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي أنه تم تخصيص 5 ملايين درهم جوائز للفائزين، حيث سيقتصر الأمر على الشباب المواطنين فقط للفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة، وستقام في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت، وتعتبر الأعلى عالمياً من حيث القيمة.

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وقالت اللجنة إن البطولة تأتي ضمن الاهتمام بالشباب الرياضي وتوفير الفرص والبطولات التي تلبي رغباتهم، وتزيد من حبهم للمنافسة والمشاركة في مختلف الألعاب، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يفوق المسجلون العدد المستهدف بالنسبة للمشاركين في الحدث.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد يوسف درويش في تصريحات صحافية، إن النسخة بدأت مؤشرات نجاحها تظهر منذ الإعلان عن الحدث من خلال حرص الشباب على المشاركة والتسجيل في الحدث الرياضي الكبير، الأغلى عالمياً بمجموع الجوائز المرصودة للبطولة.

وتابع بن درويش أن من ضمن أهداف هذه البطولة نشر هذه الرياضة في المجتمع وجعلها عامل جذب للشباب، حيث تعتبر مصارعة الذراعين من الرياضات التي تعزز أهميتها لمختلف شرائح المجتمع، وتؤكد على أهمية تنويع الأنشطة الرياضية في الإمارة لتتناسب مع جميع الفئات.