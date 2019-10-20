الامارات | حمدان بن راشد يشهد ختام تمهيدي المرموم للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يشهد ختام تمهيدي المرموم للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، اليوم الختامي لفعاليات مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم)، الذي شمل ثمانية أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أربعة منها لسن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة خمسة كيلومترات.

وفازت «منحاف»، المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحت قيادة المضمر سيف عتيق العميمي، بصدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، وذلك بزمن بلغ 5:48:9 دقائق. ومضت صدارة ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات لمؤسسة هجن الرئاسة، عندما قاد محمد زيتون المهيري «الطيارة» للظفر بالمركز الأول، محققة توقيتاً قدره 5:48:7 دقائق.

وقاد مضمر هجن زعبيل راشد محمد مروشد «شاهين» لصدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في توقيت قدره 5:49:5 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة للصدارة، مجدداً، من خلال الشوط الثامن للقايا الجعدان المهجنات عبر المضمر محمد زيتون المهيري، الذي قاد «شاهين» للمركز الأول بزمن 5:45:3 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل لسن اللقايا.

وخصص الشوط الخامس، الذي بلغت مسافته خمسة كيلومترات لليذاع البكار المحليات، وكان من نصيب هجن العاصفة، والمضمر غياث الهلالي عبر «الشاهينية»، التي سجلت توقيتاً قدره 7:29:1 دقائق، كان هو الأفضل في جميع أشواط سن اليذاع.

وظفر المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري بصدارة الشوط السادس لليذاع البكار المهجنات عن طريق «بلشه»، التي وصلت لخط النهاية بزمن قدره 7:31:1 دقائق. وتمكنت هجن زعبيل من وضع بصمتها على سادس الأشواط لليذاع الجعدان المحليات عن طريق «شاهين»، الذي قاده راشد محمد مروشد للصدارة بتوقيت بلغ 7:35:9 دقائق. وكان ختام الأشواط من نصيب هجن العاصفة، عندما قدم المضمر غياث الهلالي «شاهين» على صدارة اليذاع الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:31:0 دقائق. في المقابل، شهدت الفترة الصباحية ختام تمهيدي المرموم لهجن أبناء القبائل، من خلال إقامة ثمانية أشواط، أربعة منها لسن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات.

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وتمكنت «بشاير»، المملوكة لعلي راشد سعيد البريصي المري، من الظفر بصدارة الشوط الأول المخصص للقايا البكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق في 7:30:8 دقائق. وأهدت «متعبة» مالكها منصور ناصر علي سرود الخييلي صدارة اللقايا البكار المهجنات في الشوط الثاني، محققة أفضل توقيت في جميع أشواط اللقايا، بوصولها لخط النهاية في 7:28:6 دقائق. وحسم «الحذر»، المملوك لمبارك سعيد سالم الزرعي، صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، بعد أن سجل 7:35:0 دقائق.

وجاء «الجذاب» على قمة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، ليهدي مالكه رشيد هادي محسن غرير آل عباس التميز بتوقيت بلغ 7:29:6 دقائق.

وظهر شعار محمد حبروت سلطان الكتبي، من خلال أول أشواط اليذاع، وذلك عندما تمكنت «نهابه» من حصد صدارة البكار المحليات مسجلة 9:09:5 دقائق.

وكسبت «المها»، المملوكة لحمد راشد سعيد البريصي المري، صدارة الشوط السادس لليذاع البكار المهجنات مسجلة 9:08:9 دقائق.

وظفر «مكلف»، لناصر السعودي حمرور العامري، بالمركز الأول في سابع الأشواط لليذاع الجعدان المحليات، بعد أن سجل زمناً بلغ 9:11:7 دقائق.

وكان الحسم في الشوط الثامن لليذاع الجعدان المهجنات من نصيب «المقطع» لعمير الحزمي قناص العامري، الذي حصل على الصدارة بعد أن قطع مسافة السباق البالغة ستة كيلومترات في زمن قدره 9:10:1 دقائق.