الامارات | الجزيرة يعبر تحدي خورفكان بـ «اللمسة الأخيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعبر تحدي خورفكان بـ «اللمسة الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت اللمسة الأخيرة نتيجة مباراة الجزيرة ومستضيفه خورفكان، التي أقيمت أمس على ملعب اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وانتهت بفوز «فخر أبوظبي» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بروفة قوية للجزيرة قبل خوض مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي المصري في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الجزيرة سبع نقاط، مقابل نقطة وحيدة لخورفكان.

ورغم ندرة هجمات الجزيرة، فإنه سجل أهدافاً جميلة، مستفيداً من اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات، بالمقابل تمكن خورفكان من صناعة هجمات عدة، إلا أن افتقاده اللمسة الأخيرة للتسجيل كلفته خسارة المباراة.

وشهدت المباراة نيل لاعبي الجزيرة: سالم راشد، ومحمد العطاس، وعلي مبخوت، بطاقات صفراء.

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وافتتح الجزيرة التسجيل عن طريق خليفة الحمادي (18)، الذي أكمل كرة سددها عبدالله رمضان، ارتدت من الحارس محمد يوسف.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان في طريقهما لاستراحة بين الشوطين، ومن هجمة مرتدة قادها زايد العامري نقل الكرة إلى علي مبخوت الذي انفرد وراوغ الحارس محمد يوسف، مسجلاً الهدف الثاني للجزيرة (45+1).

ونجح خورفكان في تقليص النتيجة، مستفيداً من كرة لم يتمكن علي خصيف من الإمساك بها، بعد تسديدة الأوزبكي تيمور حاجي، أكملها البرازيلي روفائيل جوميريس داخل المرمى (74)، قبل أن يعود الجزيرة ليسجل الهدف الثالث عن طريق عبدالله رمضان (77)، بعد أن كسر الأخير حاجز التسلل، وانفرد بمرمى محمد يوسف، مسجلاً هدف فريقه الثالث.