الامارات | داسيلفا: الفوز بعد 10 أشهر من الانتظار نقطة تحول لكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: الفوز بعد 10 أشهر من الانتظار نقطة تحول لكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق اتحاد كلباء الجديد، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن الفوز الذي تحقق على حساب الفجيرة بالغ الأهمية بالنسبة لـ«النمور»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «هذا الفوز الذي جاء بعد 10 أشهر من الانتظار سيكون نقطة تحول في نتائج كلباء للأفضل، ولمزيد من الانتصارات».

يذكر أن كلباء حقق الفوز على ضيفه الفجيرة بنتيجة 1-صفر في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، ليتخلص من المركز الأخير في الدوري، بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية في الجولات الأولى، قبل أن ينفض عنه غبار النتائج المخيبة ويحقق الفوز على «الذئاب».

وأضاف دا سيلفا: «الفريق بحاجة إلى عمل كثير خلال الفترة المقبلة، من ذلك إعادة توظيف إمكانات اللاعبين، كل حسب عطائه والمركز الذي يشغله بإتقان»، وتابع: «كنت أعلم أنني أمام اختبار صعب، كوني لم أقد تدريب الفريق إلا لثلاثة أيام فقط».

وأضاف: «سعيد لردة فعل اللاعبين، التي أسهمت في تحقيق الفوز، وهو أمر مهم تمهيداً لعمل أشياء كثيرة يحتاج إليها كلباء».

وقال أيضاً: «الأهم أن الفوز يعطي الجهازين الفني والإداري أريحية للعمل، خصوصاً أن هنالك خللاً علينا أن نعالجه». يذكر أن فوز اتحاد كلباء هو الأول لـ«النمور» خلال مواجهات الفريقين المباشرة، فضلاً عن أنه الأول منذ ديسمبر من العام الماضي، والانتصار الأول للمدرب دا سيلفا، الذي حلّ بديلاً عن الإيطالي المقال فابيو فيفياني.

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مدرب الفجيرة مستاء من عدم امتثال لاعبيه لتوجيهاته

اكد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، أن اللاعبين أهدروا فرصاً عديدة لحسم النتيجة، قبل أن يسجل كلباء هدفه، مبيناً في المؤتمر الصحافي أن الفريق عانى فقدان التركيز.

وأبدى المدرب استياءه من عدم التزام لاعبيه بتوجيهاته، بعد أن حذرهم من خطورة الكرات العرضية لكلباء، التي كانت وراء هدفهم الوحيد. وقال: «كان بإمكاننا أن نسجل من أنصاف الفرص، لكننا لم نستثمر أياً من الفرص السهلة التي أتيحت لنا».

ورفض بوقرة وصف الخسارة خارج ملعبه بأنها مشكلة نفسية، مبيناً أنه لاحظ أن عطاء لاعبيه يقل خارج ملعبهم، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع العقلية الاحترافية التي تجعل اللاعب يؤدي في أي ملعب بالعطاء نفسه. ورفض المدرب توجيه الانتقاد لبعض اللاعبين على إضاعة الفرص السهلة، مؤكداً أنها مسؤولية الفريق ككل.

كلباء حقق أول فوز على الفجيرة في المواجهات المباشرة بينهما، بجانب أن المدرب دا سيلفا افتتح مشواره مع الفريق بثلاث نقاط غالية.