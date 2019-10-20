الامارات | حكم العين وحتا يحتسب 34 مخالفة.. دون بطاقات

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم العين وحتا يحتسب 34 مخالفة.. دون بطاقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجبت البطاقات الملونة في مواجهة العين وضيفه حتا، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدفين لهدف على الرغم من أن اللقاء شهد 34 مخالفة ارتكبها لاعبو الفريقين، بينها مخالفتان من جانب لاعبي «الإعصار» تسببتا في إجراء تبديلين اضطراريين، بجانب مخالفة ثالثة نتج عنها احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

ولم يستخدم حكم اللقاء محمد عبيد خادم أي بطاقة ملونة على مدار الشوطين، على الرغم من أن المباراة شهدت العديد من التدخلات العنيفة بين اللاعبين، واحتسب الحكم 20 مخالفة للاعبي فريق العين، مقابل 14 مخالفة للاعبي فريق حتا، وفي كل التدخلات كان الحكم قريباً من المخالفات، وفرض روح القانون ما ساعد في خروج اللقاء دون أي بطاقات ملونة.

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وبالعودة لمجريات اللقاء، صبت البداية في صالح حتا، من خلال استحواذه على الكرة في منطقة العين، لكن أصحاب الأرض خطفوا هدف التقدم في الدقيقة 42، من ركلة جزاء سجلها البرازيلي كايو كانيدو، بعد مخالفة ارتكبت على اللاعب نفسه، وهو الهدف رقم 600 في تاريخ مشاركات العين بدوري المحترفين.

بدأ «الإعصار» الشوط الثاني بطريقة جيدة، واستطاع لاعبوه إدراك التعادل في الدقيقة 66، بواسطة ريكاردو خورخي، لكن حكم المباراة محمد عبيد خادم ألغى الهدف أولاً بداعي وجود تسلل قبل أن يعود إلى «تقنية الفيديو»، التي أكدت صحة الهدف، لتدخل بعدها المباراة في فترات توتر من جانب لاعبي الفريقين.

وفي الوقت الذي زادت فيه حدة التوتر لدى لاعبي العين بسبب تعادل الضيوف، خطف المهاجم التوغولي لابا كودجو هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 82، من كرة رأسية بطريقة رائعة، مستفيداً من التمريرة العرضية من زميله البرازيلي كايو كانيدو، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.