الامارات | نزهة شرقاوية في ربوع «دفاع الوصل»

شكرا لقرائتكم خبر عن نزهة شرقاوية في ربوع «دفاع الوصل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو فريقه الشارقة لاكتساح الوصل، والحاق هزيمة تاريخية به بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، في زعبيل ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، لينفرد الشارقة بالصدارة برصيد 12 نقطة وزادت هذه الخسارة من أزمات الوصل الذي يتذيل ترتيب فرق الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما تلقّى الخسارة الثالثة حتى الآن في الدوري، وقفز إيغور برصيده الى خمسة أهداف في صدارة هدافي الدوري.

وفك الشارقة بهذا الفوز عقدة استمرت لنحو ست سنوات منذ آخر فوز له على الوصل في ملعب زعبيل في 2013.

مثل الهدف الذي سجله لاعب الشارقة إيغور كورنادو (24) نقطة التحول في المباراة، بعدما عزز ثقة لاعبي الشارقة في أنفسهم، في حين بدا الوصل مستسلماً للهزيمة الكبيرة على ملعبه ووسط جمهوره الذي خرج غاضباً من الصورة المهزوزة التي بدا عليها الفريق.

وتلاعب الشارقة بقيادة المتألق إيغور كورنادو بدفاع الوصل في الشوط الأول الذي أنهاه «الملك» متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إيغور (هدفان) وريان مينديز، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، عن طريق ريكاردو غوميز (65) وماركوس (83)، فيما جاء هدف الوصل الوحيد عن طريق ليما (80).

بادر الوصل بالهجوم وقاد محاولات عدة على جبهة الشارقة بهدف الوصول الى مرماه وتسجيل هدف السبق في المباراة، ورغم أن الوصل بدا الأفضل نسبياً في الملعب من خلال تحركات لاعبيه، خصوصاً الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وويلتون سواريز وعلي صالح ومن خلفهم صالح حبوش، إلا أن الفريق افتقد للفاعلية والتركيز.

وهدّد الوصل مرمى الشارقة بأول تسديدة خطرة عن طريق علي صالح، لكن الحارس عادل الحوسني كان لها بالمرصاد وتصدى لكل المحاولات الوصلاوية.

وحاول الشارقة تنظيم صفوفه وتهديد مرمى «الإمبراطور»، لكن تحركات الثنائي المحترف البرازيلي إيغور كوناردو ولاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز ومن خلفهما محمد الشحي وريان مينديز وعمر جمعة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى حارس الوصل محمد البيرق خلال الـ15 دقيقة الأولى.

وسعى الضيوف إلى خلق ثغرات في دفاع الوصل، وقاد إيغور أول محاولة على مرمى الوصل (20)، لكن الحارس محمد البيرق تصدى لها.

وبدأ الشارقة يهاجم بقوة مستغلاً تراجع الوصل، وسببت تحركات إيغور صداعاً دائماً لدفاع الوصل الذي حاول إيقاف المد الشرقاوي، لكن الشارقة نجح في تسجيل هدف السبق في المباراة عن طريق البرازيلي إيغور كورنادو (24) من تسديدة رأسية قوية في المرمى، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية، وكاد الوصل أن يسجل هدف التعادل عندما سنحت فرصة ذهبية للاعبه علي صالح (29)، وهو في مواجهة المرمى، لكن الحارس عادل الحوسني تصدى لها بكل براعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وصعب الشارقة مهمة أصحاب الأرض في العودة الى أجواء المباراة، عندما تمكن إيغور المتألق من تسجيل الهدف الثاني (38)، وقلب الشارقة الطاولة على أصحاب الأرض وفرض سيطرته على أجواء المباراة، بعدما أضاف لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز الهدف الثالث (41) من هجمة خطرة ومنظمة.

وحاول الوصل مع بداية الشوط الثاني استعادة توازنه وحفظ ماء وجهه على ملعبه وأمام جمهوره، بعدما تأخر بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول.

وأهدر ريكاردو غوميز فرصة ذهبية للشارقة (57)، وألغى حكم المباراة هدفاً للشارقة (62) بداعي التسلل، وضاعف ريكاردو غوميز من أحزان الوصلاوية عندما سجل الهدف الرابع (65) من تسديدة رأسية قوية، ووسط تحركات نشطة تمكن الوصل من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق ليما (80)، قبل أن يضيف الشارقة الهدف الخامس عن طريق اللاعب البديل ماركوس (83).

التبديلات

الوصل:

أحمد علي وجولكين وحمد

البلوشي، بدلاً من علي صالح

وحبوش صالح وعبدالرحمن

صالح.

الشارقة:

ماركوس ومحمد عبدالباسط

وطارق الخديم، بدلاً من عمر

جمعة ومحمد الشحي وإيغور.

رجل المباراة

لاعب الشارقة

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إيغور كورنادو.

خارج التوقعات:

لاعب الوصل

البرازيلي ويلتون سواريز.

سيناريو المباراة

6لاعب الوصل علي صالح يقود أول محاولة هجومية.

24إيغور يسجل الهدف الأول للشارقة.

29تسديدة خطرة للاعب الوصل علي صالح أبعدها حارس الشارقة.

31تسديدة قوية لخميس إسماعيل يتصدى لها الحارس الحوسني.

35علي صالح يهدر فرضة هدف محقق للوصل.

38إيغور يضيف الهدف الثاني للشارقة.

41ريان مينديز يسجل الهدف الثالث للشارقة.

65غوميز يسجل الهدف الرابع للشارقة.

80ليما يسجل هدف الوصل الوحيد.

83اللاعب البديل ماركوس يسجل الهدف الخامس للشارقة.

البطاقات

الوصل:

عبدالرحمن صالح

وعلي البلوشي

وعلي سالمين.

الشارقة:

لا يوجد.

الجمهور

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