الامارات | مذكرة تفاهم بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك و«لجنة الكرة» مع «الأولمبياد الخاص»

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك و«لجنة الكرة» مع «الأولمبياد الخاص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت أمس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة القدم للسيدات مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص. وجاء التوقيع خلال مؤتمر صحافي في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بحضور ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، وتالا الرمحي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وحورية الطاهري، عضو ومدير فني للجنة الكرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع موعد انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة» التي أقيمت نسختها الثانية في أبوظبي، وتهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات على المشاركة في مهرجان رياضي يشمل العديد من الأنشطة البدنية والمنافسات الودية تحت مظلة التسامح والتعايش والتعاون بين فئات المجتمع من جميع الجنسيات والأعمار والحالات البدنية، وتشجيع الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم للمشاركة في هذا اليوم.

وتتعهد الأكاديمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير المرافق الرياضية والمنشآت لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، كما تسهم بتقديم الدعم الفني والإرشادات التدريبية من خلال المدربين والمختصين للرياضيات من فئة أصحاب الهمم، وإشراك اللاعبات في البطولات والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية، ودعوة المتطوعين للمساهمة في تقديم الدعم التنظيمي.

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في الإطار نفسه تعهدت لجنة الكرة بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة في الإمارات، بحيث تمثّل استكمال الجهود المبذولة لتمكين الرياضيات من أصحاب الهمم وذوي الإعاقة الذهنية، وجمعهن باللاعبات من غير أصحاب الهمم في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن ونشر رياضة كرة القدم النسائية في الإمارات، وذلك من خلال بناء قاعدة كروية مختلفة الأعمار والفئات لتمثل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد قيادات رياضية نسائية متخصصة في كرة القدم لتحقيق المعايير الدولية، والمشاركة في المنافسات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وخلق شراكات ناجحة وبرامج رعاية على المدى الطويل.

كما يقوم الطرفان من خلال الاتفاقية بالتعاون في ما بينهما من أجل تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة الرياضات، وتوفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، وستقوم لجنة كرة القدم للسيدات بتوفير ورش تعريفية ودورات صقل للمدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين.

بدورها ستعمل مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على توفير الكوادر الفنية المدربة والمساهمة بتنظيم البطولات والأحداث الرياضية وادارتها فنياً، والترويج للأنشطة والبرامج كجزء من نشر الثقافة الرياضية النسائية.