الامارات | فوز الذيد ودبا الحصن والعروبة في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الذيد ودبا الحصن والعروبة في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد فريق الذيد حظوظه لنيل بطاقة التأهل لدور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه المستحق على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مباريات الدور التمهيدي في المجموعة الأولى، ليصبح رصيده سبع نقاط، ويحتاج للفوز أمام دبا الحصن في الجولة الخامسة والأخيرة يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى تعثر مصفوت مع العروبة، حتى يضمن التأهل، بينما تكفي دبا الحصن نقطة واحدة في مباراته مع الذيد لضمان التأهل.

وسجل للذيد البرازيلي ماشادو في الدقيقة (7)، ومحمد علي (28) بينما سجل لدبا الفجيرة البرازيلي فينيكيوس (4).

من جانبه، فاز دبا الحصن على ضيفه مصفوت بخمسة أهداف نظيفة، سجلها كل من البرازيلي روفائيل (14،58)، وأحمد محمد الحمودي (29)، والبرازيلي رودريغو (70) والزيمبابوي تافادزو (72).

وفي مباراة ثالثة، فاز العروبة على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للعروبة جاسم محمد (17) ومنصور عبدالله (29)، بينما سجل للتعاون سند علي (66)، وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب التعاون ماجد العزيزي (27).