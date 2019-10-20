الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة بعد فوزه على "ليمان صربيا" 21-18 ، والتي اختتمت اليوم السبت على الواجهة البحرية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج ،و رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الأستاذ عبدالرحمن المسعد، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية وحضور جماهيرى.
وحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار
وحقق حقق فريق جدة 3x3 لكرة السلة المركز السادس وتأهل للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريق خلال العام 2019 في الجولات العالمية وحصوله على (المركز العاشر) عالمياً في التصنيف.
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