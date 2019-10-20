شكرا لقرائتكم تعرف على موقف فرجانى ساسى من الإيقاف بعد الطرد أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى أن حصول التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على البطاقة الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب، سيعرضه للإيقاف مباراة واحدة فقط.

أضاف الشناوى خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن طرد ساسى لحصوله على انذارين أمام ذئاب الجبل، سيعرضه للإيقاف مباراة واحدة خاصة وأن الطرد ليس مباشر ولا يستدعى تقريرًا من حكم المباراة.

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وفاز الزمالك على المقاولون بنتيجة 2/1 حيث تقدم الذئاب عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 12 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 10 محتلاً صدارة ترتيب بطولة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 7 محتلاً المركز الرابع.

وشهدت الدقيقة 84 من عمر المباراة، تلقى فرجاني ساسي نجم الزمالك البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي المقاولون العرب، بثم أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لسيف الدين الجزيرى لاعب ذئاب الجبل فى أخر دقيقة بالمباراة.