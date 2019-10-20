شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف مصير "إنذارات" فرجاني بعد عودته من الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، موقف إنذارات فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد طرده في لقاء المقاولون اليوم بالجولة الخامسة للدوري.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، حيث تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34. قال المصدر الخليج 365 ": "فرجاني كان لديه إنذارين قبل المباراة اليوم، وحصل خلال اللقاء على إنذارين ثم طرد، وبالتالي سيتم إيقافه مباراة واحدة". Advertisements

وواصل: "عندما يعود فرجاني من الإيقاف، سيكون رصيده الإنذارين اللذين حصل عليهما في المباريات السابقة للقاء المقاولون العرب".