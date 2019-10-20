شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف مصير "إنذارات" فرجاني بعد عودته من الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، موقف إنذارات فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد طرده في لقاء المقاولون اليوم بالجولة الخامسة للدوري.
قال المصدر الخليج 365 ": "فرجاني كان لديه إنذارين قبل المباراة اليوم، وحصل خلال اللقاء على إنذارين ثم طرد، وبالتالي سيتم إيقافه مباراة واحدة".
وواصل: "عندما يعود فرجاني من الإيقاف، سيكون رصيده الإنذارين اللذين حصل عليهما في المباريات السابقة للقاء المقاولون العرب".
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