شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك يواجه استفزارا من لاعبيه السابقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور الشرف العام على الكرة بالزمالك إن فريقه كان يحتاج الفوز الذى حققه على المقاولون بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الخامس ببطولة الدورى الممتاز.

أكد أمير مرتضى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم، إن فوز الزمالك على المقاولون جاء فى توقيت مهم، مطالبا الجماهير بعدم المبالغة فى الفرحة أو الحزن حتى لا يؤثر ذلك على مستوى اللاعبين.

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أضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك إن تركيز اللاعبين ينصب فى الفترة المقبلة على لقاء جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 من بطلوة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الخميس المقبل.

تابع أمير مرتضى منصور :" في استفزاز بيحصل للاعيبة الزمالك بقالنا 4 مباريات وبالذات من لاعيبة الفريق السابقين اللي كانوا بيلعبوا مع الفريق، من حقهم يلعبوا برجولة وشرف بس من غير استفزاز".