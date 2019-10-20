شكرا لقرائتكم خالد الغندور: النحاس كان عايز يكسب بنط عند الأهلى على حساب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب كان يريد ان يربح "بنطا" عند الأهلى بالفوز على الزمالك موضحا أن فريق ذئاب الجبل لم يذهب لمرمى الأبيض إلا فى عدد قليل من الكرات.

أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :" رأينا الفارق بين المقاولون العرب المستهتر في مباراة الأهلي والنحاس الهادئ، وفي لقاءنا بيعترضوا والنحاس منفعل، وإبراهيم صلاح كابتن الزمالك السابق كان عصبي زيادة عن الحد".

وفاز الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مسائ اليوم السب على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى المصرى.

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