شكرا لقرائتكم حازم إمام: الزمالك استعاد شخصيته بالفوز على المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن فوز الأبيض على المقاولون اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز هام للغاية وخطوة لإستعادة الفريق لشخصيته.

وأضاف إمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبو الزمالك يعانون من أزمة بدنية واضحة فأكثر من لاعب تعرض للإجهاد وسر الفوز اليوم أمام المقاولون العرب ضغط الفريق المبكر واستعادة الكرة بسرعة" .

Advertisements

وأشار نجم الزمالك الأسبق أن التغييرات الذى قام بها الجهاز الفنى للزمالك لم تقدم شئ للفريق مثل إمام عاشور الذى يريد المراوغة فقط وهو الذي تسبب في طرد فرجاني ساسي بسبب احتفاظه بالكرة بشكل مبالغ فيه وكذلك أشرف بن شرقي، مضيفا أن محمد أوناجم قدم أداء قويا ولكن يجب أن يستغل الفرص التي تسنح له فالإنفراد الذي أهدره لا يمكن أن يهدر بتلك السهولة".

فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.