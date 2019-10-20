شكرا لقرائتكم كواليس خناقة بن شرقى والجزيرى بعد لقاء الزمالك والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوجه للجزيري للتشاجر معه بعد واقعة تعدي لاعب المقاولون عليه قبل نهاية اللقاء، وتدخل لاعبو الفريق الأبيض لانهاء الأزمة واصطحاب بن شرقي لغرفة خلع الملابس.
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