شكرا لقرائتكم كواليس خناقة بن شرقى والجزيرى بعد لقاء الزمالك والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب بعد اللقاء للتشاجر معه بعدما قام لاعب الذئاب بضرب بن شرقي في المباراة بدون كرة مما تسبب في طرد الجزيري، وقام لاعب الزمالك بخلع قميصه فور انتهاء المباراة.

وتوجه للجزيري للتشاجر معه بعد واقعة تعدي لاعب المقاولون عليه قبل نهاية اللقاء، وتدخل لاعبو الفريق الأبيض لانهاء الأزمة واصطحاب بن شرقي لغرفة خلع الملابس.