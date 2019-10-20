شكرا لقرائتكم البدرى: باب المنتخب مفتوح للجميع فى المعسكر القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه يرغب فى التغلب على الصعوبات التى تواجه منتخب مصر و خوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل ضمن استعداداته لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر نفسه في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وقال حسام البدري عقب حضوره مباراة الزمالك والمقاولون من ملعب السلام أنه تم مخاطبة منتخبي جيبوتي وليبيريا لمحاولة خوض اللقاء مع أحدهما لتجربة اللاعبين المحليين لاسيما وأنه يتعذر خوض اللقاء بالمحترفين لارتباطهم بمباريات رسمية في هذا التوقيت.
ويبذل محمد بركات مدير المنتخب جهدا كبيرا من أجل إنهاء المفاوضات مع المنتخب الذي سيواجهه الفراعنة وديا وإتمام جميع التفاصيل الخاصة باللقاء.
فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.
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