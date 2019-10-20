شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يرتدى قميص الثعلب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك، علي القميص رقم 14 في القلعة البيضاء والذي تراجع يوسف أوباما مهاجم الفريق عن ارتداءه خلال الفترة الماضية بعد رحيل أيمن حفني عن الفريق في الصيف الماضي بعد الاستغناء عن جهوده لمصر المقاصة. وكشف الاسكور شيت الخاص بلقاء الزمالك والمقاولون العرب، في اللقاء المقدم من الجولة الخامسة من بطولة الدوري، عن منح مسئولي الزمالك هذا القميص بشكل رسمي بمصطفي فتحي العائد من الإصابة والذي لم يشارك في اللقاء الذي انتهي لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف واكتفي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي فتحي علي مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.

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تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 10 محتلاً صدارة ترتيب بطولة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 7 محتلاً المركز الرابع.