شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الثقة للمعاقين يناقش خططه المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين البرامج والأنشطة المستقبلية للجان النادي وكذلك أهم المشاركات الخارجية التي تشارك فيها الفرق الرياضية واستعداداتها المختلفة للمنافسات الدولية القادمة.

واستعرض مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم استعدادات فرسان الإرادة من أبطال الفرق الرياضية للمشاركات الدولية والمحلية القادمة وأهمها بطولة العالم في دبي بهدف اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم جهود أعضاء مجلس الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي من أصحاب الهمم ومتابعة العمل داخل النادي، كما أشاد بالمبادرات الجديدة للمجلس والتي توضح دور النادي في الشراكة المجتمعية مع كافة فئات وشرائح المجتمع.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر النادي بالشارقة كلثم عبيد المطروشي نائبة الرئيس مديرة فرع الفتيات وحميد علي العبار النائب الثاني، رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد وعبدالله إبراهيم بن نصار رئيس اللجنة المالية وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة الرياضية وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية وحيدر طالب أربيع رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي وبدرية عبيد السويدي رئيس اللجنة الثقافية ومريم علي الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي وطارق يسري السكرتير التنفيذي للنادي.

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