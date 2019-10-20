المحمدي يودع الأهلي جدة بالوصافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أهدى صالح المحمدي مدرب أهلي جدة المؤقت الأخير وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما قاده للفوز على التعاون 3-1 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة أمام 9 آلاف متفرج ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وأصبح للأهلي 14 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 19 بعد فوز الأخير على ضمك بالنتيجة نفسها.

واستطاع الأهلي تحويل تأخره في الدقيقة ال 10 بهدف من البرازيلي هيلتون إلى فوز بثلاثة أهداف بدأت عن طريق يسارية عبد الفتاح عسيري (22) وتواصل بزاحفة الرأس أخضري جانيني 44 قبل أن يؤكد الفوز عمر السومة من ركلة حرة في الدقيقة 70 بعد نزوله مباشرة.

وقال المحمدي: سعيد بانتهاء المهمة بنجاح أنا وزميلي محمد مسعد، حققنا 3 انتصارات وتعادل وأعدنا تنظيم خطي الدفاع والهجوم وأعطينا كل مباراة حقها.

وتابع: نتمنى التوفيق للفريق مع المدرب جروس المعروف على الساحة الأهلاوية وهو قادر على جعل الأهلي منافساً شرساً.

وأثبتت المباراة تراجع أداء التعاون بطل النسخة الأخيرة لكأس الملك، وبدا البرتغالي سيرجيو باولو غير قادر على مواصلة تألق مواطنيه جوميز وبيدرو ايمانويل، بدليل أن الفريق تلقى حتى الآن 4 هزائم ويقبع في المركز ال 11 بسبع نقاط.

وعزا سيرجيو الخسارة للأخطاء الفردية وعدم الرقابة لعناصر الأهلي وبخاصة عبد الفتاح عسيري.

وعزز الهلال صدارته بفوزه الكبير على ضيفه ضمك 3-صفر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وسجل أهدافه الإيطالي سيباستيان جوفينكو (21) والفرنسي بافيتيمبي جوميس (55) والبرازيلي كارلوس إدواردو (68) الأهداف.

وهو الفوز الرابع على التوالي للهلال والسادس هذا الموسم دون خسارة.

وفي لقاء آخر، حقق الفتح فوزه الأول في الدوري على حساب العدالة في مباراة مجنونة 5-3 وهي أول مباراة للفتح تحت قيادة البلجيكي يانك فيريرا الذي حل بدلاًَ عن التونسي فتحي الجبال.

تعاقب على تسجيل الخماسية جانوتا وجوستافو ورابح سعدان بواقع هدف لكل واحد وميتشل دي فيرتي (هدفين) في الدقائق (4، 41، 43، 51، 85) وسجل للعدالة حسن العيسى (83) واندريا (87 و95)، ليرفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير وبقي العدالة على 7 نقاط تاسعاً.