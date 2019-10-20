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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 20/10/2019

حسان العبيدلي ان عثر نادي نقول الاتحاد وان عثر الأبيض نقول الاتحاد

في النوادي يضيع ويموت الطموح واتحاد الكوره مجلس للحداد

لو وضعنا كل شخصٍ في مكانه كان ما عشنا وسط هذا العناد [email protected]

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