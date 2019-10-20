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الاتحاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 20/10/2019

حسان العبيدلي

ان عثر نادي نقول الاتحاد                  وان عثر الأبيض نقول الاتحاد
في النوادي يضيع ويموت الطموح         واتحاد الكوره مجلس للحداد
لو وضعنا كل شخصٍ في مكانه            كان ما عشنا وسط هذا العناد

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