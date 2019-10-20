داسيلفا يعيد كلباء لسكة الانتصارات بعد 15 مباراة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر

أعاد المدرب الجديد الأوروغوياني خورخي داسيلفا، فريق اتحاد كلباء إلى سكة الانتصارات بعد 15 مباراة متوالية في دوري الخليج العربي لم يعرف فيها «النمور» طعم وحلاوة الفوز قبل أن يسترد عافيته، أمس الأول، في لقاء «الديربي» أمام جاره الفجيرة في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة، وبهدف وحيد حمل توقيع القناص التوغولي ملابا.

بهذا الفوز الذي يعد الأول للأصفر الكلباوي، وبعد ثلاث هزائم متوالية هذا الموسم، والأول بعد 15 مباراة متوالية دون انتصار، منذ أن هزم الوصل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، اصطاد «النمور» سرباً من العصافير بحجر واحد.

أهم الإيجابيات استعادة التفوق ونغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ فترة ليست بقصيرة، وتخفيف الضغط عن اللاعبين، فضلاً عن التغلب على غريمه الفجيرة لأول مرة في عصر الاحتراف، وحصد أول ثلاث نقاط والهروب خطوة من جحيم المؤخرة والقاع الذي سيظل مشتعلاً حتى الرمق الأخير من عمر الدوري.

كما يحسب للمدرب داسيلفا في أول مهمة رسمية مع الفريق التحضير الجيد وحسن تعامله مع مجريات اللقاء إلى جانب الحضور الذهني لأغلبية لاعبيه.

في المقابل، كان الفجيرة نداً قوياً وسنحت له أكثر من فرصة عابتها اللمسة الأخيرة وضعف الناحية التهديفية، لاسيما عند مهاجميه البرازيلي جوناثان والليبيري جيبور؛ حيث واصلا الصوم عن معانقة الشباك للأسبوع الرابع توالياً.

من جانبه، أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء سعادته بالفوز الأول وكسب ثلاث نقاط ثمينة ستمنح الفريق المزيد من الدعم والمعنويات، وتعد منعطفاً مهماً ونقلة نوعية ستكون لها ردات فعل إيجابية في المباريات القادمة.

ولفت المدرب الأوروغوياني إلى أن مهمته الأولى لم تكن سهلة؛ نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وابتعاده عن سكة الفوز لأكثر من عشرة شهور فضلاً عن ضيق الوقت؛ حيث تسلم زمام الأمور قبل أيام معدودة، ولم يتسن له خوض أكثر من تدريبين مع الفريق، وبالرغم من ذلك فإن اللاعبين كانوا على مستوى التحدي وردة الفعل المنتظرة، مشيراً إلى أن هناك أشياء كثيرة يتطلب العمل عليها في الفترة المقبلة؛ من أجل ترتيب الصفوف وإعادة توظيف إمكانات الفريق بشكل جديد، ولم يخف المدرب داسيلفا تفاؤله بتصاعد الخط البياني للأداء، وكسب المزيد من النقاط خاصة مع عودة الثقة والهدوء وانخفاض معدلات الضغط والتوتر على اللاعبين.

وعن تقييمه للاعبيه الأجانب أكد المدرب الأوروغوياني أنهم عنصر مهم جداً، ويعتمد عليهم الفريق بشكل كبير، خاصة وأن أغلبهم يمتلك النزعة الهجومية وإن كانوا يحتاجون إلى تحسين المستوى وزيادة جرعة العطاء وكذلك الحال لبقية اللاعبين.



إهدار الفرص



في الجانب الآخر، أبدى الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة استياءه من الخسارة التي مُني بها فريقه، وألقى باللائمة على إهدار الفرص وفقدان التركيز رغم تحذيراته الشديدة قبل المباراة من خطورة المنافس الكلباوي خاصة في الكرات العرضية التي نتج عنها الهدف الوحيد.

وأضاف: إن المباراة بشكل عام كانت مغلقة ومتكافئة بين الفريقين.

وفي مثل هذه المواجهات يجب استثمار أنصاف الفرص، منوهاً إلى أن الفجيرة دائماً يقل عطاؤه خارج ملعبه وقد لمس هذه الظاهرة منذ أن كان لاعباً في صفوف «الذئاب» وهذا بالطبع يتنافى مع عقلية الاحتراف؛ لأن الفريق يجب أن يحافظ على مستواه سواء على ملعبه أو خارجه مما يستدعي زيادة جرعات الثقة عند اللاعبين.

ورفض المدرب بوقرة التشكيك في قدرات لاعبيه الأجانب الذين لم يستفد منهم الفريق في أغلب المباريات، لافتاً إلى أن الجميع يبذل كل ما في وسعه من جهد؛ لخدمة الفريق بدليل المستوى الجيد الذي قدمه الفجيرة في مبارياته السابقة سواء على صعيد الدوري أو كأس الخليج العربي، ولكن في بعض المباريات قد لا يحالفك التوفيق وعليك تقبل ذلك بصدر رحب لأن هذه طبيعة كرة القدم، في المقابل نجح كلباء في استثمار الفرص وتحقيق الفوز الذي يستحق عليه التهنئة.

وعبر التوغولي بينيل ملابا هداف الفريق الكلباوي بعد أن رفع غلته للهدف الرابع في الدوري، عن سعادته؛ باستعادة فريقه لغة الانتصارات، وكسب أول ثلاث نقاط، مشيراً إلى أن كلباء استحق الفوز؛ لأنه كان الأكثر تنظيماً وحماساً وجدية وأدى لاعبوه مباراة قوية برهنت على الرغبة الكبيرة في تحسين وضع الفريق في المنافسة، مهدياً الفوز للجماهير الكلباوية التي ظلت تحفه بكرم الضيافة والمؤازرة منذ قدومه للفريق، ومؤكداً أنه لن يدخر جهداً مع زملائه من أجل تحقيق التطلعات والعبور بالفريق إلى بر الأمان.